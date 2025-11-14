¡DESTACADO! Lionel Messi lideró triunfo de la Selección de Argentina ante Angola

La Selección de Argentina se enfrentó en un amistoso internacional frente a Angola, partido que se disputó en la ciudad de Luanda. El encuentro se llevó a cabo en el estadio 11 de Noviembre, en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, con la Selección campeona del mundo como invitada especial y llevándose la victoria 2-0.
Gol y asistencia de Lionel Messi
A los 43 minutos llegó el primer grito del encuentro: fue Lautaro Martínez el encargado de marcar, previa asistencia del capitán. Y así terminó la primera parte, con un 1-0 reñido y buen despliegue técnico de ambos conjuntos.
Complemento menos vibrante, con tenencia argentina y menos rigor en velocidad por parte del local. Faltando 10 minutos llegó el momento más esperado por absolutamente todo el estadio: el 10, Messi, claro, marcó luego de un pase de Lautaro, que devolvió favores, y una celebración unánime se adueñó de Luanda. Con el 2 a 0, entonces, se cerró el marcador para decretar una nueva victoria del elenco albiceleste.
FUENTE: AFA