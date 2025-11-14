¡DESTACADO! Lionel Messi lideró triunfo de la Selección de Argentina ante Angola

La Selección de Argentina se enfrentó en un amistoso internacional frente a Angola , partido que se disputó en la ciudad de Luanda. El encuentro se llevó a cabo en el estadio 11 de Noviembre, en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, con la Selección campeona del mundo como invitada especial y llevándose la victoria 2-0.

Primer cuarto de hora con dominio compartido, y buenos minutos de la selección local, que controló la pelota con precisión. Argentina buscó en transiciones rápidas que, al tocar los 15 minutos de partido no concluyeron con festejo. Fue a los 18 minutos que Thiago Almada robó con inteligencia un balón en tres cuartos y Lionel Messi finalizó la jugada haciendo lucirse al arquero rival, que la despejó con una sensacional volada al córner.

Gol y asistencia de Lionel Messi

A los 43 minutos llegó el primer grito del encuentro: fue Lautaro Martínez el encargado de marcar, previa asistencia del capitán. Y así terminó la primera parte, con un 1-0 reñido y buen despliegue técnico de ambos conjuntos.

Complemento menos vibrante, con tenencia argentina y menos rigor en velocidad por parte del local. Faltando 10 minutos llegó el momento más esperado por absolutamente todo el estadio: el 10, Messi, claro, marcó luego de un pase de Lautaro, que devolvió favores, y una celebración unánime se adueñó de Luanda. Con el 2 a 0, entonces, se cerró el marcador para decretar una nueva victoria del elenco albiceleste.

