Argentina, en el Mundial 2026: Figuras y cómo juega el Campeón del Mundo

La Selección de Argentina competirá en su 19° Copa Mundial de la FIFA cuando defienda la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que dirige Lionel Scaloni, llegará al torneo en lo más alto, siendo campeón de la última Copa América (2024) y líder de las Eliminatorias Sudamericanas con mucho margen sobre el resto. Tras la consagración en Catar, el equipo que tiene a Lionel Messi como su gran símbolo buscará lograr un bicampeonato que no se produce desde 1958-1962, cuando Brasil celebró en Chile y Suecia, respectivamente.

La "Albiceleste" quedó ubicada en el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut está programado para el 16 de junio ante los argelinos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (8:00 pm).

¿Cómo se clasificó Argentina al Mundial 2026?

El empate de Bolivia ante Uruguay, por la fecha 14 de las Eliminatorias sudamericanas, le otorgó la clasificación al equipo de Scaloni antes de su partido ante Brasil, en el Monumental. La Albiceleste dominó la competencia y logró su pasaje cuatro jornadas antes del final de la clasificatoria, que terminó en lo más alto con nueve puntos de ventaja (38) sobre el segundo, Ecuador (29).

Amistosos de Argentina previo al Mundial

Argentina 1-0 Venezuela

Puerto Rico 0-6 Argentina

Angola 0-2 Argentina

Argentina 2-1 Mauritania

Argentina 5-0 Zambia

Datos de Argentina en Mundiales

Mejor resultado en la Copa Mundial: Campeón (1978, 1986 y 2022)

Clasificaciones en la Copa Mundial: 19 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Figuras: Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández

FUENTE: FIFA