Diego Forlán abre la puerta para un regreso de Luis Suárez a la selección

El seleccionador sub-20 de Uruguay y técnico interino de la absoluta, Diego Forlán , admitió este lunes que no descarta la posibilidad de convocar al máximo goleador en la historia de la Celeste, Luis Suárez, de quien destacó su experiencia y la capacidad intacta que mantiene para seguir anotando.

En su primera conferencia de prensa tras asumir la conducción de la Celeste, Forlán fue consultado sobre una declaración que 'el Pistolero' dio antes del Mundial, en la que abrió la puerta para un posible regreso a la Celeste.

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"Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si el está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?".

"Nadie va a discutir lo que es Luis", enfatizó.

Suárez, de 39 años, expresó el 1 de abril pasado que "jamás le diría que no a la selección", si fuera requerido.

Diego Forlán da conferencia de prensa en su nueva fase

El entonces seleccionador, el argentino Marcelo Bielsa, no tuvo en cuenta al delantero del Inter Miami en la formación del equipo para jugar el Mundial de Norteamérica.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles en un partido de las eliminatorias del Mundial con Paraguay.

Entonces, el ex delantero del Barcelona y del Atlético de Madrid fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro de la plantilla.

Al no ser convocado, Suárez cerró su participación mundialista con cuatro actuaciones tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El máximo goleador de Uruguay con 69 en 143 partidos jugados, acumula 16 encuentros en copas del nundo.