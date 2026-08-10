BEISBOL Béisbol -  10 de agosto de 2026 - 12:13

República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, debutará ante República Dominicana en la Serie del Caribe Kids 2026.

República Dominicana vs Panamá: Fecha
República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026Foto: PROBEIS

La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, debutará este lunes ante República Dominicana en la Serie del Caribe Kids 2026, que se jugará en Nayarit, México.

Los dominicanos, actuales bicampeones del certamen que se encuentra en su tercera edición, serán uno de los rivales más difíciles que tendrá el elenco dirigido por Eddy Serrano.

El izquierdo santeño Cristian Cedeño será el encargado de subir al montículo para frenar los poderosos bateadores del conjunto rival.

República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

  • Fecha: Lunes, 10 de agosto de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”
  • Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS
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