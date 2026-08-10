República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026 Foto: PROBEIS

La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, debutará este lunes ante República Dominicana en la Serie del Caribe Kids 2026, que se jugará en Nayarit, México.

Los dominicanos, actuales bicampeones del certamen que se encuentra en su tercera edición, serán uno de los rivales más difíciles que tendrá el elenco dirigido por Eddy Serrano.

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