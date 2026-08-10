La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, debutará este lunes ante República Dominicana en la Serie del Caribe Kids 2026, que se jugará en Nayarit, México.
El izquierdo santeño Cristian Cedeño será el encargado de subir al montículo para frenar los poderosos bateadores del conjunto rival.
República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026
- Fecha: Lunes, 10 de agosto de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”
- Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS