CD Plaza Amador vs Xelajú MC: Fecha, hora y dónde seguir la Copa Centroamericana 2026

El CD Plaza Amador buscará en casa los tres puntos para su segundo partido consecutivo en el Estadio Rommel Fernández donde recibirán al Xelajú MC en las acciones de la Copa Centroamericana 2026.

Los de Mario Méndez cayeron en su estreno en el torneo en su visita a Nicaragua donde perdieron 4-2 ante el Diriangén FC.

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Pero en su segundo encuentro, lograron vencer al Firpo 2-1.

Mientras tanto los guatemaltecos tienen un partido el cual perdieron por 1-0 en su visita a Costa Rica ante la Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense lidera el grupo A con seis puntos en dos partidos y tendrá jornada de descanso, por lo que una victoria del conjunto panameño le permitiría recortar distancias con el líder y, al mismo tiempo, ampliar la presión sobre sus perseguidores.

Fecha, hora y dónde seguir CD Plaza Amador vs Xelajú MC

Fecha: Martes 11 de agosto

Hora: 7:00 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde seguir: A través de la redes sociales de RPC Deportes