Eduardo Guerrero brindó asistencia en triunfo del Dynamo Kiev en la Premier de Ucrania

El atacante panameño Eduardo Guerrero sumó su primera titularidad de la temporada en la Liga Premier de Ucrania , donde asistió en el cuarto gol del Dynamo Kiev, en el triunfo 5-1 sobre el FC Rukh Lviv en el estadio Ukraina.

Guerrero de 25 años no había visto acción esta temporada, tras ser suplente en todos los partidos de los playoffs de la UEFA Champions League, tanto en el cruce de segunda ronda frente al Hamrun Spartans FC y el partido de ida de la tercera ronda contra el Pafos FC. Además, se quedó en el banquillo frente al NK Veres Rivne en la fecha uno del fútbol ucraniano.

Taras Mykhavko (21'), Vitaliy Kholod en contra (47'), Vitaliy Buyalskyi (65'), Maksym Braharu (77') y Oleksandr Yatsyk (80') fueron los encargados de marcar los goles de la victoria.

Próximo partido de Eduardo Guerrero

El joven atacante y su club volverán a jugar este martes 12 de agosto ante el Pafos FC de Chipre en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Champions League.

El escenario para este duelo será el Alphamega Stadium y el pitazo inicial está programado para las 12:00 p.m.