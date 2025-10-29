LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de octubre de 2025 - 13:10

Eduardo Guerrero fue el héroe en triunfo del Dynamo Kiev ante Shakhtar Donetsk

El delantero panameño Eduardo Guerrero anotó el gol del triunfo para el Dynamo Kiev ante el Shakhtar Donetsk.

Foto: Dynamo Kiev

Eduardo Guerrero volvió al brillar rompiendo las redes en el fútbol ucraniano, ahora para darle el triunfo al Dynamo Kiev 2-1 sobre el Shakhtar Donetsk en los octavos de final de la Copa de Ucrania.

La anotación del canalero llegó al 79' de pierna derecha, cinco minutos después de ingresar de cambio (74') en el Estadio Lobanovsky Dynamo, donde Andriy Yarmolenko también se hizo presente en el marcador al 72'. Dicho tanto del canalero fue suficiente para que el Kiev lograra avanzar a los cuartos de final.

