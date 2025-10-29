Eduardo Guerrero fue el héroe en triunfo del Dynamo Kiev ante Shakhtar Donetsk

Eduardo Guerrero volvió al brillar rompiendo las redes en el fútbol ucraniano, ahora para darle el triunfo al Dynamo Kiev 2-1 sobre el Shakhtar Donetsk en los octavos de final de la Copa de Ucrania.
Por segundo partido consecutivo, Guerrero anota tras firmar el 4-0 el pasado domingo 26 de octubre ante el FC Kryvbas Kryvyi Rih en la Liga Premier de Ucrania.
Números de Eduardo Guerrero en la temporada 2025-2026
El delantero de 25 años en la liga local suma tres goles y una asistencia en nueve partidos, mientras que en la Copa Ucrania tiene un gol en un partido y en la Conferencia League no ha podido anotar en dos encuentros.