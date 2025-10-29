Los Azulejos de Toronto vencieron a los Dodgers en el quinto juego de la Serie Mundial

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial en 32 años.
Los Azulejos de Toronto a uno de ganar la Serie Mundial
Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches.
Por su parte, el estelar Vladimir Guerrero Jr. firmó uno de los dos jonrones con los que Toronto encarriló el triunfo en la primera entrada.