Eduardo Guerrero rompió las redes en la Copa de Ucrania

El delantero panameño Eduardo Guerrero fue figura en el triunfo del Dynamo Kiev 2-0 sobre el FC Inhulets Petrove en los cuartos de final de la Copa de Ucrania.
El delantero de 26 años registra dos goles en dos partidos de Copa, mientras que en la Premier de Ucrania tiene 3 goles y 1 asistencia en 15 encuentros.
¿Cuándo vuelve a jugar Eduardo Guerrero con el Dynamo Kiev?
El próximo reto del atacante canalero será el domingo 8 de marzo ante el FC Polissya Zhytomyr, desde las 11:00 a.m. en el Polissya stadium.