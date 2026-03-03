Eduardo Guerrero rompió las redes en la Copa de Ucrania

El delantero panameño Eduardo Guerrero fue figura en el triunfo del Dynamo Kiev 2-0 sobre el FC Inhulets Petrove en los cuartos de final de la Copa de Ucrania .

Guerrero anotó uno de los dos goles al minuto 50' en el Estadio Lobanovsky Dynamo, que ayudó a su equipo a clasificar a la semifinal del torneo.

El delantero de 26 años registra dos goles en dos partidos de Copa, mientras que en la Premier de Ucrania tiene 3 goles y 1 asistencia en 15 encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar Eduardo Guerrero con el Dynamo Kiev?

El próximo reto del atacante canalero será el domingo 8 de marzo ante el FC Polissya Zhytomyr, desde las 11:00 a.m. en el Polissya stadium.