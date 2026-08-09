El AS Mónaco superó al Liverpool en amistoso en Anfield

El AS Mónaco se impuso este domingo por 2-3 al Liverpool en un amistoso jugado en el estadio de Anfield Road, y lo hizo tras remontar un 2-0 con el que cuadro inglés se adelantó en la primera media hora de juego.

El sueco Alexander Isak abrió la cuenta para el Liverpool a los 16 minutos y el alemán Florian Wirtz dobló la cuenta ante de cumplirse la primera hora de juego.

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Triunfo del AS Mónaco

à Liverpool ! Nos Monégasques, valeureux et résilients, s'imposent à Anfield avec des buts de , et ! pic.twitter.com/IdPTWxNKvl — AS Monaco (@AS_Monaco) August 9, 2026

Pero justo antes del descanso el ruso Aleksandr Golovin acortó distancias desde el punto de penalti.

En el segundo tiempo y justo antes del festival de cambios en ambas escuadra, llegó el tanto del empate para el Mónaco, obra del danés Mika Biereth en el 56. Y a dos minutos del final el Mónaco cerró la remontada gracias a un tanto del germano Paris Brunner.