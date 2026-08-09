FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de agosto de 2026 - 11:53

El AS Mónaco superó al Liverpool en amistoso en Anfield

El AS Mónaco remonta un 2-0 al Liverpool y asalta Anfield (2-3) en partido amistoso de pretemporada.

El AS Mónaco superó al Liverpool en amistoso en Anfield

El AS Mónaco superó al Liverpool en amistoso en Anfield

FOTO: AS Mónaco

El AS Mónaco se impuso este domingo por 2-3 al Liverpool en un amistoso jugado en el estadio de Anfield Road, y lo hizo tras remontar un 2-0 con el que cuadro inglés se adelantó en la primera media hora de juego.

El sueco Alexander Isak abrió la cuenta para el Liverpool a los 16 minutos y el alemán Florian Wirtz dobló la cuenta ante de cumplirse la primera hora de juego.

Triunfo del AS Mónaco

Pero justo antes del descanso el ruso Aleksandr Golovin acortó distancias desde el punto de penalti.

En el segundo tiempo y justo antes del festival de cambios en ambas escuadra, llegó el tanto del empate para el Mónaco, obra del danés Mika Biereth en el 56. Y a dos minutos del final el Mónaco cerró la remontada gracias a un tanto del germano Paris Brunner.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en cementerio de Rosario

Real Madrid: Thibaut Courtois regresa antes a entrenar por su reciente lesión

Manchester City derrotó al Atlético de Madrid con doblete de Marmoush

Recomendadas

Últimas noticias