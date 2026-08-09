El AS Mónaco superó al Liverpool en amistoso en Anfield

El AS Mónaco se impuso este domingo por 2-3 al Liverpool en un amistoso jugado en el estadio de Anfield Road, y lo hizo tras remontar un 2-0 con el que cuadro inglés se adelantó en la primera media hora de juego.
Triunfo del AS Mónaco
Pero justo antes del descanso el ruso Aleksandr Golovin acortó distancias desde el punto de penalti.
En el segundo tiempo y justo antes del festival de cambios en ambas escuadra, llegó el tanto del empate para el Mónaco, obra del danés Mika Biereth en el 56. Y a dos minutos del final el Mónaco cerró la remontada gracias a un tanto del germano Paris Brunner.