El PSG anuncia la vuelta del lateral Lucas Digne

El PSG anunció a través de sus redes sociales la vuelta de Lucas Digne , el defensa internacional francés de 33 años de edad ha firmado con el club parisino hasta 2029 y lucirá el dorsal número 12.

Nacido el 20 de julio de 1993 en Meaux, Seine-et-Marne (Île-de-France), Lucas Digne se formó en las categorías inferiores del Lille OSC, donde debutó como profesional en la Ligue 1 con tan solo 18 años.

La vuelta de Lucas Digne

Su rendimiento en el club del norte le valió un fichaje por el Paris Saint-Germain en el verano de 2013. Durante sus dos primeras temporadas en la capital, el lateral izquierdo disputó 44 partidos y dio 5 asistencias para el equipo rojiazul . Entre sus logros destacan dos títulos de liga francesa, una Copa de Francia, dos Copas de la Liga y tres Trofeos de Campeones.

Durante la temporada 2015-2016, Lucas Digne continuó su desarrollo al más alto nivel europeo al unirse a la AS Roma, donde disputó 42 partidos, anotando 3 goles y brindando 4 asistencias. Esta exitosa temporada atrajo la atención del FC Barcelona y de su entrenador, Luis Enrique, entonces vigente campeón de Europa con el club catalán. El francés jugó 46 partidos con la camiseta azulgrana (2 goles, 3 asistencias) y sumó a su palmarés un título de La Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Tras dos años en La Liga, Lucas Digne fichó por el Everton, donde rápidamente se consolidó como uno de los mejores laterales de la Premier League. En cuatro temporadas, disputó 127 partidos, marcó 6 goles y dio 20 asistencias. Siendo ya uno de los defensas más decisivos de Inglaterra, el oriundo de Meaux continuó su aventura al otro lado del Canal de la Mancha con el Aston Villa a partir de enero de 2022.

Bajo la dirección de Unai Emery, el jugador zurdo se convirtió en uno de los líderes del Aston Villa, disputando 182 partidos, anotando 4 goles y brindando 24 asistencias. Lucas Digne contribuyó de manera destacada a la victoria del club en la UEFA Europa League en 2026.

Mundialista de vuelta

Internacional con Francia desde 2014, acumula 64 partidos con la selección francesa. Campeón del mundo sub-20 y de la Liga de Naciones en 2021 , formó parte del equipo francés que alcanzó la final de la Eurocopa 2016 en Francia. El defensa participó en los Mundiales de 2014 y 2026. En este último torneo, fue titular en seis partidos y contribuyó a que el equipo llegara a semifinales.

Reconocido por la calidad de su pierna izquierda, su precisión en los centros y su regularidad al más alto nivel, Lucas Digne regresa al Paris Saint-Germain con una vasta experiencia europea e internacional. A lo largo de su carrera, ha disputado 503 partidos con su club, anotando 18 goles y brindando 59 asistencias. Además, cuenta con 57 apariciones en competiciones europeas, incluyendo la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conference.