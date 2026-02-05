El Atlético de Madrid golea al Real Betis y avanza a semifinales de Copa del Rey

El Atlético de Madrid vapuleó (0-5) al Betis y logró con brillantez en La Cartuja el pase a las semifinales de la Copa del Rey, tras un partido en el que fue muy superior a un rival humillado ante el buen fútbol del conjunto madrileño, con uno de sus fichajes, el nigeriano Ademola Lookman, como nuevo referente por su movilidad y efectividad en ataque.

Un tanto del eslovaco David Hancko, a los doce minutos; otro del argentino Giuliano Simeone, a la media hora; y un tercero en el 37 del nigeriano Lookman, que dejó una gratísima impresión por su velocidad y sus movimientos de delantero de quilates, le dieron una clara ventaja al descanso al Atlético, que en la continuación redondeó la goleada con las dianas del francés Antoine Griezmann (m.62) y del argentino Thiago Almada (m.83).

Atlético de Madrid golea y avanza

Betis y Atlético se medían en La Cartuja a por todas. A todo o nada, en el primero de sus dos choques en apenas tres días -volverán a medirse el domingo en LaLiga en el Metropolitano- y con una máxima exigencia para los dos conjuntos, con una mayor presión, en teoría, para los colchoneros al jugar esta eliminatoria fuera de casa y por una irregularidad que les mantiene a diez puntos del liderato en el torneo liguero.

El Atlético se soltó en su fútbol y fue imparable en ataque, con un gran protagonismo del debutante Lookman, auxiliado por Griezmann -que volvía tras tres partidos lesionado- y perfectamente asistido por el lateral zurdo Ruggeri y por un medio campo de trabajo, pero también lanzador y muy certero.

En la reanudación, con un marcador ya imposible para el Betis, Pellegrini hizo un triple cambio para revolucionar a su equipo, impotente y absolutamente desesperado. Entraron el brasileño Natan por Bartra, Ángel Ortiz por Chimy Ávila y el español nacionalizado mexicano Álvaro Fidalgo -en un triste debut como reciente fichaje- por el colombiano Deossa.