El Bayern Múnich se corona campeón de la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

El Bayern Múnich consigue su primer título de esta temporada 2025-2026 tras vencer 2-1 al Stuttgart de visitar y coronarse campeones de la Supercopa de Alemania con los goles de Harry Kane y Luis Díaz.
Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich
El colombiano Luis Díaz hizo su debut oficial con los bávaros y anotó su primer gol al minuto 77' después de un centro por derecha de Gnabry y el cabezazo del ex jugador del Liverpool que celebró con homenaje a Diogo Jota.
El gol de los locales llegó al 90+3' cuando ya se terminaba el partido con la llegada de Leweling y no les alcanzó.
Con este título suma su undécima Supercopa de Alemania, la última vez que la ganaron fue en el 2022 y en la era Company aparecen para levantar el título.