El Bayern Múnich se corona campeón de la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

El Bayern Múnich consigue su primer título de esta temporada 2025-2026 tras vencer 2-1 al Stuttgart de visitar y coronarse campeones de la Supercopa de Alemania con los goles de Harry Kane y Luis Díaz.

Harry Kane abrió el marcador sobre el minuto 18' para darle esa leve ventaja al Bayern Múnich en una primera parte bastante complicada en el Mercedes Benz Arena.

Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz hizo su debut oficial con los bávaros y anotó su primer gol al minuto 77' después de un centro por derecha de Gnabry y el cabezazo del ex jugador del Liverpool que celebró con homenaje a Diogo Jota.

El gol de los locales llegó al 90+3' cuando ya se terminaba el partido con la llegada de Leweling y no les alcanzó.

Con este título suma su undécima Supercopa de Alemania, la última vez que la ganaron fue en el 2022 y en la era Company aparecen para levantar el título.