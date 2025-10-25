BUNDESLIGA Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2025 - 11:06

El Bayern Múnich superó al Monchengladbach para consolidar su liderato

El conjunto del Bayern Múnich derrotó de visita al Borussia Mönchengladbach en la jornada 8 de la Bundesliga.

FOTO: INA FASSBENDER / AFP

El Bayern Múnich tuvo que tirar de paciencia este sábado en la cancha del Borussia Mönchengladbach (0-3) para firmar su octava victoria en otras tantas fechas de la Bundesliga.

Fue el 13º triunfo consecutivo del gigante bávaro entre todas las competiciones.

Los muniqueses, que sólo conocen la victoria este curso, presenta un balance perfecto, con 24 puntos de 24 posibles, con 30 goles a favor y sólo 4 en contra.

Su ventaja a frente de la tabla sigue siendo de cinco puntos respecto al Leipzig, que cosechó su victoria más amplia fuera de casa en liga, 0-6 en Augsburgo.

En superioridad numérica desde el minuto 19, los hombres de Vincent Kompany tuvieron que esperar hasta más allá de la hora de juego para abrir la lata en Mönchengladbach por medio de Joshua Kimmich (64), antes del gol de la tranquilidad de Raphaël Guerreiro.

Lennart Karl, el joven talento del Bayern Múnich

Goleador más joven del Bayern y también goleador alemán más joven (17 años y 242 días) en Liga de Campeones, el miércoles ante el Brujas (4-0), Lennart Karl mostró de nuevo sus cualidades para el regate y su acierto de cara a puerta en el minuto 81, con un disparo con la zurda para firmar su primer gol en Bundesliga.

El equipo capitaneado por Joshua Kimmich -ante la ausencia de Manuel Neuer, que descansó- visitará al Colonia el miércoles en dieciseisavos de Copa de Alemania.

FUENTE: AFP

