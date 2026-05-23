El Botafogo de Kadir Barría igualó con el São Paulo de Dorival Júnior Foto: Vítor Silva/Botafogo

São Paulo y el Botafogo del panameño Kadir Barría , empataron este sábado 1-1 en el estreno de Dorival Júnior al mando del banquillo Tricolor en el torneo local, en uno de los partidos que abrió la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño.

A pesar de convertir un gol tempranero, el conjunto local no pudo resistir y terminó cediendo puntos en casa sobre el final a los cariocas, que se ubican momentáneamente novenos en la tabla.

Durante la primera parte, el conjunto paulista dictó el ritmo del encuentro. A pesar de que el campo de juego estaba pesado debido a una intensa lluvia, el Tricolor logró controlar la posesión del balón y apostó a la rapidez para superar la marca del rival.

Apenas a los tres minutos de juego, Artur sacó un remate desde fuera del área; el arquero Neto rechazó con dificultad y Luciano aprovechó el rebote en el área chica para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

Tras el gol, el equipo local acumuló varias ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero falló en la definición. Mientras tanto, Botafogo se mostró inconexo y encontró serias dificultades para generar juego ofensivo.

Sin embargo, el panorama ideal de la primera mitad se vio empañado por los problemas físicos. Las alarmas se encendieron en el banquillo de São Paulo cuando Luciano y Sabino salieron del campo por molestias y obligaron al nuevo entrenador a realizar dos cambios forzados antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, el São Paulo perdió precisión y le cedió el control del juego al Botafogo; el primer susto llegó a los 53, cuando el once de Franclim Carvalho llegó a batir la resistencia del arquero local, pero el tanto fue anulado.

Botafogo empezó a acumular intentos mediante el juego aéreo, arrinconando poco a poco al dueño de casa hasta que encontró el premio a su insistencia.

Tras la ejecución de un tiro de esquina, Fernando Marçal se anticipó para cabecear al primer palo, un tiro que el arquero Rafael logró despejar con los puños.

Sin embargo, un nuevo rebote, esta vez para los visitantes, modificó el marcador. Jordan Barrera dominó el balón y sacó un remate de primera que dejó sin opciones a la defensa, sellando el 1-1 definitivo a los 89 minutos.

El debut oficial de Dorival fue el pasado martes contra el Millonarios por la Copa Sudamericana, que también acabó con un empate 1-1.

Pese al empate, el São Paulo se mantiene cuarto, con 25 puntos, aunque cada vez más lejos del 'top' tres. El podio lo encabezan Palmeiras, con 35 puntos; Flamengo, con 31; y Fluminense, con 30.

Kadir Barría y sus números vs Sao Paulo

El atacante de 18 años ingresó de cambio al 46' por Lucas Villalba, tuvo 5 disparos, 2 a puerta, 1 pase clave, 7/12 (58%) en pases precisos, 2/3 en regates, 3/5 en duelos aéreos, 3/8 en duelos terrestres y 4 recuperaciones.

FUENTE: EFE