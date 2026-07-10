Argentina vs Suiza: ¿Hora y dónde ver en Panamá los cuartos de final del Mundial 2026?

Argentina juega contra Suiza , el sábado en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial 2026 , por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo.

Ganadora de dos extenuantes eliminatorias ante rivales que parecían accesibles, Cabo Verde y Egipto, la campeona del mundo debe demostrar ahora qué argumentos mantiene para seguir considerándose favorita.

Porque, pasada la euforia, surgen las dudas. El equipo de Lionel Scaloni superó dos situaciones límite con más emotividad que fútbol y dejó ver grietas donde hasta los dieciseisavos aparecía como un conjunto compacto.

Detrás del fulgor de Messi, autor de 8 goles en 5 partidos, surgen las dudas de un ataque que no suma. De hecho, la segunda arma con la que ha contado Scaloni para dar la vuelta a las eliminatorias han sido los remates de cabeza de Cristian 'Cuti' Romero, un defensa.

ARGENTINA VS SUIZA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026

Sábado, 11 de julio de 2026 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar : Estadio de Kansas City

: Estadio de Kansas City Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: EFE