Panamá Sub-20 a la espera del permiso del delantero Kadir Barría

Panamá Sub-20 a la espera del permiso de Kadir Barría FOTO: SAMID BOTELLO JR

La Selección de Panamá Sub-20 iniciará este domingo 5 de julio su última etapa de preparación en territorio nacional con la mira puesta en el Premundial Sub-20 , certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México y que otorgará los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 .

Los dirigidos por el entrenador Mike Stump se concentrarán desde este domingo en un hotel de la localidad para afrontar una intensa semana de trabajo antes de emprender viaje hacia México, donde completarán su preparación previa al debut en el Premundial.

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Para esta fase final, el cuerpo técnico contará con un grupo de 21 futbolistas que este domingo estarán concentrándose con el objetivo de hacerse un lugar en el lista final.

El listado final de los 21 jugadores que disputarán el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2026 será anunciado próximamente a través de los canales oficiales de comunicación de la Federación Panameña de Fútbol.

A la espera de los legionarios

El cuerpo técnico también mantiene la expectativa de poder incorporar a varios jugadores panameños que militan en clubes del extranjero.

Al tratarse de una competición que no forma parte de una Fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

Los jugadores que se encuentran a la espera de recibir el permiso de sus respectivos clubes son Kadir Barría, Ernesto Gómez, Moisés Richards, Mihair Jiménez, Gerson Gordon, Josué Vergara, Joseph Pacheco y Estevis López.

Debut en Puebla

Panamá quedó ubicada en el Grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF y hará su estreno el domingo 26 de julio frente a Canadá, en el Estadio Universitario BUAP, de Puebla, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá).

Su segundo compromiso será el miércoles 29 de julio ante Jamaica, también a las 3:00 p.m., mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 1 de agosto enfrentando a Honduras, desde las 8:00 p.m.

Los tres encuentros de la selección nacional en la fase de grupos se disputarán en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.

Aquí las llaves en el Campeonato Sub-20 son:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití

Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica

FUENTE: FPF