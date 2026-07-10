MLB: Mariano Rivera revela el por qué los Yankees no han encontrado un cerrador estable FOTO: MLB

El Salón de la Fama Unánime, Mariano Rivera , dejó claro el por qué los Yankees de Nueva York no han logrado encontrar un cerrador como él desde su retiro de la MLB en el 2013.

"No es tan fácil como yo lo hice ver y hay que tener en cuenta que esos tres últimos outs son difíciles", dijo "Mo" en exclusiva para RPC y COS.

"Espero que los muchachos sigan trabajando y llegue el cerrador que tiene que ser", añadió.

Mariano Rivera y sus contundentes palabras

Cuando se le consultó al Expreso de Puerto Caimito sobre cuál es el problema que han tenido los Yankees para encontrar un cerrador de nivel, el salón de la Fama Unánime dijo que "Simplemente no son Mariano Rivera", un cerrador que logró 652 salvados en temporada regular y otros 42 en postemporada.