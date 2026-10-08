El defensa Xavi Espart renueva con el FC Barcelona hasta 2030

El defensa Xavi Espart , internacional sub21 con la selección española, ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

La entidad catalana ha comunicado que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Los inicios de Xavi Espart en La Masia hasta consolidarse en el Barcelona

Espart llegó a La Masia en el verano de 2015 y debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el campo del Newcastle.

Tras disputar seis partidos el curso pasado, el lateral catalán, de 19 años, completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y se ganó una ficha en el primer equipo para la presente campaña. El técnico alemán ha demostrado una gran confianza en su polivalencia y capacidad táctica para competir al máximo nivel en el fútbol europeo.

Compañero de generación de figuras consagradas y jóvenes promesas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, Espart ha disputado como titular los primeros cinco partidos de LALIGA EA Sports. En este sólido arranque, el defensor se ha mostrado muy participativo en el esquema ofensivo y defensivo, en los que ya ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias, confirmando que es una de las realidades más firmes del futuro inmediato del club.

FUENTE: EFE