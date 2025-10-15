FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de octubre de 2025 - 08:23

El FC Barcelona anuncia renovación de Frenkie de Jong

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong ha formalizado la extensión de su vínculo con el FC Barcelona.

FOTO: FC Barcelona

Frenkie de Jong continuará vistiendo de azulgrana durante mucho tiempo. Este miércoles se ha llevado a cabo la firma definitiva del nuevo contrato que unirá al centrocampista con el FC Barcelona hasta 2029. El jugador, junto con el presidente Joan Laporta, ha escenificado su continuidad en un acto celebrado en las oficinas centrales.

Una jornada especial para Frenkie de Jong

De Jong se ha desplazado hasta las oficinas, después de la sesión de entrenamiento, para estampar su firma en un acuerdo que refuerza su papel dentro de los esquemas de Hansi Flick. En el acto han asistido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primero, Rafael Yuste; el miembro de la Junta Directiva Joan Soler; el director del Área de Fútbol, Anderson Luis de Souza “Deco”; el Coordinador del Área de Fútbol, Bojan Krkic; y el resto de miembros de la Comisión Deportiva.

"Quiero seguir este sueño muchos años más"

Para finalizar el acto, De Jong ha atendido a los medios de comunicación y ha asegurado que siempre ha "soñado jugar en el Barça", que quiere "seguir este sueño muchos años más" y "alargarlo lo máximo posible". Además, también ha destacado que se siente "muy cómodo con el entorno" y "motivado con el buen momento que atraviesa el equipo".

También ha elogiado el trabajo de Hansi Flick desde su llegada: "Mi relación con el míster ha sido buena desde el primer momento. Siempre ha dicho que tenía confianza en mí, y lo ha demostrado". "Puedo mejorar en muchas cosas y seguiré trabajando como siempre", ha concluido el neerlandés.

FUENTE: FC Barcelona

