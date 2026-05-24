Serie A: El AC Milan cae ante Cagliari y se queda sin Champions League

El AC Milan, derrotado 1-2 por el Cagliari en la última jornada de la Serie A, se pegó un batacazo tremendo, terminó sexto en la clasificación final y, por segunda temporada consecutiva, sin plaza de Champions League en un fracaso total del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

Hay derrotas que son un resultado y derrotas que son una condena. Esta del Milan pertenece a la segunda especie. El 1-2 ante el Cagliari, en un San Siro que esperaba alivio y acabó entregado al silbido, retrata el fracaso entero de un equipo que empezó la temporada mirando al Inter a los ojos y terminó en el abismo.

El Milan llegó al último duelo tercero, dependiendo de sí mismo y recibiendo a un rival sin deberes ni ambiciones. Ganar y asunto resuelto. Un último esfuerzo para cerrar el curso entre los grandes de Europa y maquillar una campaña llena de curvas. Pero el Milan de Allegri, este Milan inseguro y quebradizo, fue víctima de sus propios nervios.

Todo empezó como imaginó San Siro. A los dos minutos, Saelemaekers adelantó a su equipo culminando una jugada hermosa en su simplicidad: balón largo de Gabbia, prolongación de Giménez y remate del belga dentro del área. El estadio respiró tranquilo. Olía a noche de reconciliación, a trámite feliz. Incluso a redención después de tantos meses de sobresaltos.

Porque el Milan venía ya avisado por la temporada. Del pulso con el Inter pasó a pelear por no despeñarse. La victoria en Génova la pasada jornada detuvo una hemorragia de dos derrotas seguidas que coincidió además con la ausencia de Modric, lesionado en el rostro.

El croata empezó en el banquillo junto a Leao, como si Allegri quisiera reservar una última bala para el caso de incendio. Y el incendio llegó.

El empate de Borrelli a los veinte minutos cambió el aire del estadio. El Milan perdió de golpe la ligereza, empezó a jugar atenazado y se consumió lentamente en la espesura. Mucho balón, poca alma. Mucha ansiedad y ninguna claridad. Así llegó el descanso y así siguió la segunda parte, mientras las noticias del resto de campos mantenían provisionalmente al Milan entre los cuatro primeros.

Hasta que apareció Juan Rodríguez para escribir la tragedia. Maignan firmó un paradón a un cabezazo de Borrelli, pero el rechace cayó muerto en el área y el uruguayo, libre de marca, empujó el balón a la red. Al mismo tiempo Malen adelantaba al Roma. En un instante, todo se vino abajo. El Milan ya no estaba en 'Champions' y necesitaba dos goles para sobrevivir.

Entonces Allegri echó mano de todo. Entró Modric con una máscara protectora. Después Leao. Después Füllkrug. Toda la artillería sobre el césped, aunque más desde la desesperación que desde la convicción. El equipo atacaba con prisa, no con fútbol.

Rabiot tuvo el empate en un centro de Leao, pero el partido estuvo mucho más cerca del 1-3. Maignan sostuvo al Milan como pudo ante Borrelli, Zappa y Mendy, que desperdició un mano a mano clarísimo. San Siro, mientras tanto, dejó de creer.

Difícil momento

El final fue el esperado: pitidos y la resignación de finalizar otra temporada en la que el Milan volvió a naufragar con una sexta plaza insuficiente para un equipo de su historia. San Siro terminó mirando al palco. Pidió explicaciones a la dirección del club mientras el Roma y el Como celebraron su clasificación para la Liga de Campeones.

FUENTE: EFE