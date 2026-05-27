Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras salir lesionado con Pumas

Después de causar mucha preocupación en la Selección de Panamá que dirige Thomas Christiansen, tras salir de cambio entre lágrimas y con las manos en el rostro, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla publicó una nota en sus historias de Instagram, donde agradece a Panamá por el apoyo y destaca sentirse bendecido por representar al país en el Mundial 2026 .

"Coco" sufrió un tirón en el aductor izquierdo según informes y llegaría a tiempo para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, aunque es muy probable que se pierda los partidos amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).

¿Cómo fue el golpe de Adalberto Carrasquilla?

El futbolista de 27 años de edad inició como titular en la final de vuelta que perdió Pumas 1-2 ante Cruz Azul y tuvo que ser sustituido al minuto 59' por Santiago Trigos, después de una fuerte entrada recibida por Amaury García al 57' en el Estadio Olímpico Universitario.

La nota de Adalberto Carrasquilla

Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento.

De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo.

Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto.

Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100% y llegar más fuertes que nunca.

GRACIAS