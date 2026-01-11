El FC Barcelona le gana al Real Madrid y se queda con la Supercopa de España

Un doblete del brasileño Raphinha dio el triunfo al FC Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con Hansi Flick como técnico.
El FC Barcelona se queda con la Supercopa de España
Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso. Lo decidió en el segundo acto Raphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde la frontal cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois. En el minuto 95 Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penaltis