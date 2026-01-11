El FC Barcelona le gana al Real Madrid y se queda con la Supercopa de España

Un doblete del brasileño Raphinha dio el triunfo al FC Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con Hansi Flick como técnico.

El Barcelona retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudí. El clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse