LaLiga Fútbol Internacional -  31 de enero de 2026 - 17:06

El FC Barcelona venció al Elche y sigue líder de LaLiga

El conjunto del FC Barcelona superó al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero por la jornada 22 de LaLiga.

El FC Barcelona venció al Elche y sigue líder de LaLiga

El FC Barcelona venció al Elche y sigue líder de LaLiga

FOTO: FC BARCELONA

Los goles de Lamin Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford fueron suficientes para darle el triunfo al FC Barcelona 3-1 sobre el Elche en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2017719554999283951?s=20&partner=&hide_thread=false

El joven talento blaugrana abrió el marcador al minuto 6' luego de un magnifico desmarque al filtrado de Dani Olmo y quitarse al guardameta Iñaki Peña.

Los locales reaccionaron con un tanto del uruguayo Álvaro Rodríguez al 29', pero Ferran anotó su tanto al 40' con asistencia de Frenkie de Jong para retomar la ventaja y Marcus Rashford marcó el definitivo al 72', luego de un gran desborde de Lamine por el costado derecho.

Este resultado mantiene líder al conjunto catalán con 55 puntos en 22 fechas.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

Los dirigidos por Hansi Flick volverán a jugar el martes 3 de febrero desde las 3:00 p.m. contra el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En esta nota:
Seguir leyendo

El PSG fichó a Dro Fernández procedente del FC Barcelona

Fermín López cerca de renovar con el FC Barcelona hasta 2031

¡Recuperan el liderato! El FC Barcelona ganó en casa ante el Real Oviedo

Recomendadas

Últimas noticias