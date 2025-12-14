El Inter de Milán se pone líder en la Serie A tras vencer al Génova

El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo el tanto decisivo en la victoria del Inter de Milán ante el Génova (1-2) que coloca a los 'nerazzurri' en lo más alto de la tabla de la Serie A tras los pinchazos de Milan y Nápoles.

Empató el Milan, perdió el Nápoles y el Inter aprovechó el regalo. Está de nuevo en solitario en lo más alto gracias, en gran medida, a otra exhibición de su capitán, un Lautaro que ya es el máximo goleador del campeonato con 8 dianas y 3 asistencias. La anotada ante el Génova de De Rossi valió un liderato y la recuperación tras la derrota sufrida ante el Liverpool en Liga de Campeones.

Fue superior el Inter en líneas generales, sobre todo en el inicio, antes de que el Génova anotara su tanto y creyera en el empate. De hecho, se adelantó el combinado de Cristian Chivu a las primeras de cambio con el tanto de Bisseck, central interista que se inventó un golazo desde la frontal del área con su pierna mala para abrir el marcador.

Inter se toma el liderato

Los tres puntos del Inter solo se tambalearon en los últimos compases, cuando a falta de poco más de 20 minutos Vitinha ganó la carrera a Bastoni y Akanji para medirse a Sommer, al que esquivó para definir sin oposición y hacer soñar al Luigi Ferraris con una remontada que no llegó. Porque el Inter, con el liderato en juego, se puso serio. Achicó cuando tuvo que achicar, presionó cuando necesitó respiro de trabajo en su área y alargó las posesiones cuando tuvo que hacerlo para poder alzarse a lo más alto.

Lautaro marcó el tanto decisivo y el Inter presentó candidatura tras un inicio algo dubitativo. Ya está líder, con un punto de ventaja sobre Milan y dos sobre Nápoles, en un campeonato italiano todavía muy abierto. El Génova de De Rossi, por su parte, volvió a dar síntomas de mejoría y, pese a la derrota, le saca dos puntos al descenso.