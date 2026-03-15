El Liverpool y el Tottenham empatan en la Premier League

No fue la goleada que se esperaba por la cantidad de bajas que traía el Tottenham Hotspur. No fue ni siquiera la victoria que todos los aficionados del Liverpool anticipaban y que los del Tottenham temían.

El Liverpool pagó su conformismo, por pensar más en la Champions que en esta Premier League, y se dejó la victoria en el noventa contra un Tottenham que suma su primer punto en la era Igor Tudor.

Los 'Reds', que necesitaban el triunfo para meterse en el top cuatro, tuvieron más problemas de los previstos ante un Tottenham destrozado tras seis derrotas seguidas, con Igor Tudor en el alambre y con la enfermería a reventar. En total, doce bajas traían los 'Spurs' a Anfield, lo que obligó a Tudor a tirar de un once de emergencias, pero sobre todo de un banquillo paupérrimo, con tres canteranos, dos porteros y solo dos jugadores de campo de la primera plantilla.

Liverpool vuelve a tropezar

El cocktail, unido a un Anfield necesitado de una gran tarde para confiar de cara a la remontada del miércoles, intuía una goleada de los de Arne Slot, pero estos se conformaron con una victoria por la mínima que fue igualada por Richarlison en el minuto 90 y que arregla poco o nada la situación de ambos conjuntos

El punto permite al Tottenham sumar 30 y despegarse de West Ham United y Nottingham Forest, que se quedan con 29, mientras que el Liverpool no aprovecha los pinchazos de Chelsea y Aston Villa y se queda quinto con 49 unidades.

Con este pequeño rayo de esperanza, el Tottenham recibirá este miércoles al Atlético de Madrid con la utopía de remontar el 5-2 de la ida.