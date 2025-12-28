El Napoli venció al Cremonese con doblete de Højlund

El Napoli, supercampeón de Italia, cumplió este domingo ante el recién ascendido Cremonese (0-2) gracias a un doblete del danés Rasmus Hojlund, rebosante de confianza, líder indiscutible de la delantera del equipo partenopeo y culpable principal de que los de Antonio Conte puedan volver a soñar con el 'Scudetto'.

La lesión de Lukaku hizo temblar al Nápoles en agosto. El gran delantero centro de Conte dejó desnuda la ofensiva sureña. Estaba De Bruyne, pero también se lesionó. Las dudas se apoderaron del Estadio Diego Armando Maradona hasta que emergió la figura de Hojlund. Algo inesperado por su rendimiento en Mánchester. Ahora las dudas se ciernen en otro debate. ¿Qué pasará cuando Lukaku vuelva a estar en forma?

Hojlund es un jugador que ya conocía el fútbol italiano. Fue delantero del Atalanta de Gasperini. Su proceso de adaptación fue mínimo. Ha participado en 8 goles en los últimos 10 partidos. Además del doblete al Cremonese, le endosó otros dos a la Juve, marcó y asistió ante el Milan y asistió ante Roma y Atalanta. Todo equipos grandes del 'calcio'.

Napoli persigue al Inter y Milan

Al Cremonese lo devoró él solo. El Nápoles controló el duelo sin sobresaltos, pero fue él el encargado de los zarpazos. Ambos en la primera mitad, para dejar todo resuelto antes del descanso. La presión de tener menos partidos que el resto no pudo con este Nápoles que sigue empeñado en hacer historia.

El primero de los golpes del delantero danés llegó antes del cuarto de hora. Actuación de delantero puro. Balón suelto en el área y remate sin complicaciones. El rebote en la defensa del Cremonese le permitió rematar sin oposición.

El segundo, al filo del descanso, del mismo estilo. Centro lateral, balón suelo y a la media vuelta, sin pensar, sin mirar a portería, fusiló a Audero para apagar cualquier tipo de posibilidad de insurrección de los de Davide Nicola, un equipo recién ascendido asentado en la mitad de la tabla.

No pasó nada más en todo el partido. Así lo quiso el Nápoles, que amarró una victoria clave para volver a colocarse segundo en la clasificación con 34 puntos, uno menos que el Milan. Solo el Inter puede superarlos. Necesita ganar al siempre complicado Atalanta para ponerse de nuevo en lo más alto.

Todo está abierto en la pelea por el 'Scudetto', pero el Nápoles, con Hojlund a este nivel, tiene una baza potencialmente ganadora.

FUENTE: EFE