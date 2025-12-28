Cristiano Ronaldo y sus reacciones tras ganar distinción en Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer Awards 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.
Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.
"Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo", señaló.