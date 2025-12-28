FÚTBOL Fútbol Internacional -  28 de diciembre de 2025 - 13:26

Premier League: Leeds empató ante Sunderland y se aleja del descenso

El Leeds United se aleja del descenso tras empatar por marcador de 1-1 ante Sunderland en Premier League.

Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds United de la zona de descenso en la Premier League, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones (1-1).

A la media hora, Simon Adingra adelantó al Sunderland después de un pase perfecto, entre la defensa, de Granit Xhaka.

Una demostración de eficacia, con el Leeds con más ocasiones, pero por detrás en el marcador por una cuestión de tino ofensivo.

Hasta el inicio del segundo tiempo, cuando el Leeds movió el balón desde su área hasta la contraria para empatar el choque por medio de Dominik Calvert-Lewin (1-1, m. 48) para establecer el definitivo empate.

FUENTE: EFE

