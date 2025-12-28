NBA: Giannis Antetokounmpo lidera la victoria de los Bucks

Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks en Chicago en su regreso tras una lesión, los Utah Jazz asaltaron San Antonio 24 horas después de vencer a Detroit, y Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados del partido New Orleans Pelicans-Phoenix Suns tras enzarzarse en la cancha en la NBA.

Los Bucks (13-19) habían perdido seis de los ocho partidos que el griego se perdió por su lesión en la pantorrilla, e incluso han caído fuera de las posiciones de 'play-off' en el Este.

Giannis Antetokounmpo regresa tras lesión

Este sábado, Antetokounmpo anotó 29 puntos y atrapó 8 rebotes en el triunfo de los Bucks por 103-112 sobre los Chicago Bulls.

Antetokounmpo calentó el final del partido por un mate a dos segundos del final, cuando los Bulls ya habían renunciado a defender.

"Si seguimos perdiendo, no vamos a llegar a los 'play-off'. Si un mate es lo que tiene que ocurrir para que todos despierten y comprendan que estamos luchando por nuestras vidas, que así sea", afirmó Antetokounmpo al terminar el partido.