Béisbol Juvenil 2026: Ángel Chávez revela la clave para que Chiriquí pueda ganar el título

La novena de Chiriquí viene por la revancha en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, el manager Ángel Chávez conversó con RPC.

El manager del equipo de Chiriquí Ángel Chávez conversó con RPC Deportes sobre la preparación rumbo al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y los partidos de fogueo que han tenido.

"Ha sido una buena preparación, fueron tres meses trabajando con los muchachos. Buscamos que los pitcher trabajen sus lanzamientos y las jugadas de rutinas para estar listos para el campeonato".

Chiriquí quiere la revancha en el Béisbol Juvenil 2026

El Ganado Bravo llegó a la final el pasado torneo, por lo que tienen una meta clara para este nuevo año que se aproxima.

"Nadie se esperaba el papel que hicimos este año y eso le abrió el apetito de llegar lejos y esperemos este año llevar la corona a la provincia".

Ángel Chávez destacó que hay un clave para llevar ese título a la provincia y señaló que aún hay dudas para el abridor del 3 de enero.

"La clave sería la unidad, si nos mantenemos unidos en el grupo y hacemos lo que tenemos que hacer y no de más". "Esperemos que los refuerzos apoyen al grupo, estamos en duda todavía sobre el abridor para el próximo 3 de enero".

