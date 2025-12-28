NBA: Russell Westbrook hace historia dos veces en una noche, con marcas de asistencias y robos

El base de los Sacramento Kings, Russell Westbrook, alcanzó dos marcas sostenidas de excelencia el sábado, cuando superó a Magic Johnson en el séptimo lugar de la tabla de asistencias de todos los tiempos de la NBA y se convirtió en el 14º jugador en la historia de la liga en registrar 2.000 robos.
Marca en NBA
Westbrook, que lideró la NBA en asistencias tres veces, registró siete asistencias más en el transcurso del juego y ahora tiene 10,149 en 1,268 juegos de su carrera.
Magic Johnson registró sus 10.141 asistencias en 906 partidos de su carrera.
Westbrook, quien lideró la NBA en asistencias tres veces ( '18, '19, '21), puede alcanzar a dos jugadores más en la tabla de asistencias de todos los tiempos esta temporada.
El siguiente es el número 6, Mark Jackson, que tuvo 10,334 asistencias en 1,296 juegos, y sólo una asistencia por delante de él está el número 5, Steve Nash (10,335 en 1,217 juegos). LeBron James se encuentra en el número 4 (11,673 asistencias en 1,575 juegos) y todavía está aumentando su legado.
Westbrook también registró su robo número 2000 el sábado, y tiene posibilidades de superar a dos jugadores esta temporada si mantiene el ritmo. Westbrook, con un promedio de 1.5 robos en 31 partidos, se acerca a Mookie Blaylock (13.º; 2075 robos) y al miembro del Salón de la Fama Karl Malone (12.º; 2085). Alvin Robertson (2112 robos) y el miembro del Salón de la Fama Hakeem Olajuwon (2162) le siguen de cerca.
FUENTE: NBA