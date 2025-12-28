NBA: Russell Westbrook hace historia dos veces en una noche, con marcas de asistencias y robos

El base de los Sacramento Kings, Russell Westbrook, alcanzó dos marcas sostenidas de excelencia el sábado, cuando superó a Magic Johnson en el séptimo lugar de la tabla de asistencias de todos los tiempos de la NBA y se convirtió en el 14º jugador en la historia de la liga en registrar 2.000 robos.

Westbrook, nueve veces All-Star y Jugador Más Valioso de Kia 2017, registró su asistencia número 10,142 en el primer cuarto de la victoria de Sacramento por 113-107 sobre Dallas el sábado.

Marca en NBA

Westbrook, que lideró la NBA en asistencias tres veces, registró siete asistencias más en el transcurso del juego y ahora tiene 10,149 en 1,268 juegos de su carrera.

Magic Johnson registró sus 10.141 asistencias en 906 partidos de su carrera.

Westbrook, quien lideró la NBA en asistencias tres veces ( '18, '19, '21), puede alcanzar a dos jugadores más en la tabla de asistencias de todos los tiempos esta temporada.

El siguiente es el número 6, Mark Jackson, que tuvo 10,334 asistencias en 1,296 juegos, y sólo una asistencia por delante de él está el número 5, Steve Nash (10,335 en 1,217 juegos). LeBron James se encuentra en el número 4 (11,673 asistencias en 1,575 juegos) y todavía está aumentando su legado.

Westbrook también registró su robo número 2000 el sábado, y tiene posibilidades de superar a dos jugadores esta temporada si mantiene el ritmo. Westbrook, con un promedio de 1.5 robos en 31 partidos, se acerca a Mookie Blaylock (13.º; 2075 robos) y al miembro del Salón de la Fama Karl Malone (12.º; 2085). Alvin Robertson (2112 robos) y el miembro del Salón de la Fama Hakeem Olajuwon (2162) le siguen de cerca.

FUENTE: NBA