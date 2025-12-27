La Juventus sigue en buena racha y suma victoria ante el Pisa

El Juventus Turín doblegó este sábado la resistencia del recién ascendido Pisa (0-2), con la suerte del autogol de Calabresi y la calidad del turco Kenan Yildiz, para meter presión a la cabeza de carrera por la conquista del 'Scudetto'.

La 'Juve', poco a poco, en silencio, sin ser extremadamente brillante, ya está ahí, en la pelea. Con dos partidos más por la disputa de la Supercopa de Italia, pero ya presente en la zona 'Champions' y por encima del Nápoles, obligado ya a ganar para volver a recuperar su puesto de privilegio. Deberes hechos para meter toda la presión al resto.

Sobrevivió en la primera mitad al Pisa de Alberto Gilardino. Se topó con el larguero Moreo de hecho justo antes del descanso. Ahí se esfumaron las opciones de un Pisa que ya en la segunda mitad fue claramente inferior. El dominio juventino obligó a intervenir varias veces a Semper.

La Juventus en el tercer lugar

Hasta que la mala fortuna se cebó con el Pisa. Porque después de asentar su resistencia, de construir su gran defensa, un rebote desafortunado permitió la victoria de la 'Vecchia Signora'. Minuto 73 del duelo y un centro raso de McKennie se convirtió en el mejor aliado de los de Luciano Spalletti. Calabresi intervino para evitar el remate de Kalulu pero acabó introduciendo el balón en su propia meta.

Tuvo que volcarse arriba el Pisa en su casa para intentar salir del descenso, para rascar un empate fundamental en su campaña. Introdujo Gilardino al joven Louis Thomas Buffon, hijo del mítico guardameta italiano. El delantero, por el momento, eligió jugar con las categorías inferiores de la selección checa al tener esa nacionalidad por parte de madre, aunque podría cambiar de selección en caso de tener oportunidad con la absoluta.

Y con el Pisa volcado en ataque, llegó la sentencia y la tranquilidad de la 'Juve', que fulminó el partido en una contra. Miretti, después de dejar clavado a su par en el área pequeña, cedió el balón a David. El candiense no llegó a controlar bien y permitió la llegada del siempre oportuno Yildiz. El turco, a puerta vacía, mato el encuentro. La 'Juve', virtualmente tercera, mete presión al resto de candidatos.