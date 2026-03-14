El Newcastle gana su duelo ante el Chelsea y piensa en Barcelona

Un gran ejercicio de resistencia al que se sumó el gol de Anthony Gordon en la primera parte, dio el triunfo en Stamford Bridge al Newcastle que rearmó su moral y sus expectativas antes de su visita el miércoles al Camp Nou para solucionar su eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones con el Barcelona.
Newcastle piensa en el Barcelona luego de su triunfo
La primera vez que el Newcastle logra dos victorias seguidas en la Premier desde enero se fraguó pasado el cuarto de hora. Hasta ese momento, el Chelsea pudo tomar ventaja con una ocasión de Palmer a pase de Malo Gusto que salió fuera por poco.
Pero la puntería la tuvieron las urracas, con un estupendo centro, largo, lejano de Tino Livramento hacia Joe Willock que encaró el área local y vio solo a Anthony Gordon que solo tuvo que empujar la pelota a puerta vacía.
A partir de ahí, el choque tuvo el mismo guión. Posesión y dominio local, y amenazas de sentencia visitante como la de Jacob Ramsey al borde del descanso que obligó a Robert Sánchez a una gran parada.
Un tiro libre ejecutado en el añadido por Reece James fue la más clara en el tramo final. Pegó en el palo, por fuera. Otra ocasión malgastada por el Chelsea, precipitado y ansioso, que queda ahora quinto, a expensas del Liverpool mientras el Newcastle sube al noveno puesto y alienta sus ilusiones europeas.