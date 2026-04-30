Fidel Escobar: La FCRF se pronunció sobre sanción del panameño

Fidel Escobar: FCRF se pronunció sobre suspensión del panameño FOTO: DEPORTIVO SAPRISSA

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que este miércoles 29 de abril recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.

Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva.

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