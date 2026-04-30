Fidel Escobar: La FCRF se pronunció sobre sanción del panameño

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que este miércoles 29 de abril recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.
De momento ambas sanciones se mantienen vigentes.
¿Qué suspensión tiene Fidel Escobar?
El central del Deportivo Saprissa fue sancionado por tres partidos y una multa de 200 mil colones, luego de haberse encarado con el cuerpo arbitral en el partido donde su equipo venció al Puntarenas 1-3, el pasado 26 de abril.
FUENTE: FCRF