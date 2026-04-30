LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  30 de abril de 2026 - 16:27

Fidel Escobar: La FCRF se pronunció sobre sanción del panameño

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) mantiene la sanción al defensor panameño Fidel Escobar.

Fidel Escobar: FCRF se pronunció sobre suspensión del panameño

Fidel Escobar: FCRF se pronunció sobre suspensión del panameño

FOTO: DEPORTIVO SAPRISSA

Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva.

De momento ambas sanciones se mantienen vigentes.

¿Qué suspensión tiene Fidel Escobar?

El central del Deportivo Saprissa fue sancionado por tres partidos y una multa de 200 mil colones, luego de haberse encarado con el cuerpo arbitral en el partido donde su equipo venció al Puntarenas 1-3, el pasado 26 de abril.

FUENTE: FCRF

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