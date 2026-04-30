Béisbol Mayor 2026: Chiriquí empata la serie y todo se definirá en el séptimo juego

La novena de Chiriquí superó por pizarra de 5-1 a Bocas del Toro en el Juego 6 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Rod Carew y extienden la serie al séptimo juego, con la mira puesta en el título.

Chiriquí atacó rápidamente en la baja del primer episodio, inicialmente con un contacto fuerte al campo corto de Erasmo Caballero, que sorprendió a Rayo, que estaba jugando adelantada en el infield.

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Luego Jonathan Saavedra pegó hit al jardín derecho y anotó Erasmo Caballero, pero eso no fue todo, Iraj Serrano empujó a Carlos Xavier Quiroz, en una jugada de selección para poner la tercera rayita chiricana.

La tropa bocatoreña amenazó en cada uno de los episodios, pero fue Chiriquí quien en la entrada número 5 anotó una nueva rayita con contacto remolcador de Jonathan Saavedra.

Los "tortugueros" dejaron corredores en base en la sexta entrada y en la séptima ponen su primera rayita, después de poner las bases llenas out, pero no pudieron hacer más daño.

El derecho Bryan Cáceres culminó su salida con 6.0 episodios, con 8 hits, 3 bases por bolas y 2 ponches, para darle paso al relevo largo Gilberto Chu, que se metió en problemas por momentos, pero salió de él de gran manera.

Chiriquí sorprendió en la baja del octavo episodio con jugada de squeeze play suicida para el definitivo 5-1 en la pizarra.

Habrá séptimo juego en la final del Béisbol Mayor 2026

Con esta victoria, se empata la serie a tres triunfos por equipo y el título se definirá en el crucial séptimo juego, este a disputarse mañana viernes en el Rod Carew.