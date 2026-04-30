Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana a Bocas del Toro en un emocionante Juego 6 de las finales

Chiriquí superó a Bocas del Toro en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.
Así terminó el partido
¡EL ÚLTIMO OUT!— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Así finalizó el compromiso donde Chiriquí venció 5-1 a Bocas del Toro en el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/2uEfjYhwHe
Noveno episodio
Héctor Rayo fue retirado con línea a la primera base, después Jael Escobar se fue de 4 a 3 y Jonathan Mendoza sale con rodado a la segunda base.
Baja de la octava entrada
Chiriquí amenazó y anotó con squeeze play suicida para la quinta carrera.
¡SORPRENDEN A BOCAS! Chiriquí anota la quinta rayita luego del squeeze play de Luis Jordan. #BeisRPC pic.twitter.com/rmNVrz10Jh— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Alta de la octava entrada
Gilberto Chu retiró en fila a Edward Tolo, Yeremi Lezcano y Carlos Cortés.
Baja de la séptima entrada
Edward Tolo completó el doble play para marcar otro cero en la pizarra.
Bocas del Toro anota en la séptima entrada
Joshwan Wright falla con elevado al jardín derecho y termina la séptima entrada.
Entra Chu en la séptima entrada
El zurdo Gilberto Chu entra por el derecho Brian Cáceres, cuando se metió en problemas dándole la base por bolas a Jael Escobar.
7 episodio, parte alta
Héctor Rayo pega doble para abrir el episodio y luego se robó la base para quedar en la tercera.
Baja de la sexta entrada
Terminó rápidamente el episodio, con dominio de Enrique Saldaña.
Sexta entrada, parte alta
Amenazaron nuevamente con par de imparables, pero un doble play salvador aleja nuevamente a Bocas del Toro de los números en la pizarra.
¡Tercera doble matanza para Chiriquí! Luis Jordan y Xavier Quiroz completan el doble play y nuevamente Bocas del Toro deja corredores en posición anotadora. #BeisRPC pic.twitter.com/YQlO7JRj4Y— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
5 inning parte baja, otra rayita chiricana
¡Otra más a la registradora! Jonathan Saavedra pega sencillo remolcador para empujar la cuarta carrera de Chiriquí. #BeisRPC pic.twitter.com/2LW22hKqvd— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Apertura del episodio 5
Nuevamente amenazó Bocas del Toro y termina fallando con corredores en las almohadillas Carlos Sánchez.
Baja del 4 episodio
Luis Jordan fue el único hombre que llegó a base y el episodio finalizó con jugada de selección tras batazo de Jorge Rodríguez.
Bocas del Toro amenazó, pero no pudo
Terminó la alta del episodio 4 y Bocas del Toro dejó hombre en la segunda base.
Dominados en la baja de la tercera entrada
Chiriquí se fue dominado rápidamente por los lanzamientos de Enrique Saldaña.
Alta del 3 episodio
Amenazó Bocas del Toro, pero Calos Sánchez fue dominado con rodado para doble play.
Baja de la 2da entrada
Chiriquí se va el blanco en esta entrada.
Alta del 2 episodio
Brian Cáceres domina nuevamente y pone otro cero.
Más rayitas en el 1 episodio, Carlos Xavier Quiroz anota
¡Ya son tres en la pizarra para Chiriquí! Jugada de selección en el batazo de Iraj Serrano y Xavier Quiroz aprovechó para anotar la tercera carrera. #BeisRPC pic.twitter.com/fEy9nMmnIQ— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Productivo 1 episodio
¡CANDELAZOOO DE JONATHAN SAAVEDRA! Chiriquí anota una rayita más en las piernas de Erasmo Caballero. #BeisRPC pic.twitter.com/NaYJsNnFpX— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Baja del 1 episodio
Jhony Santos anota después de fuerte contacto de Erasmo Caballero.
¡Compayyyy, ya lo gana Chiriquí! Jhonny Santos anota la primera rayita después del imparable de Erasmo Caballero. #BeisRPC pic.twitter.com/QB1sDogGMY— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Alta del 1 episodio, amenazó Chiriquí pero se fueron en cero
Doble play salvador con las bases llenas para terminar en cero una entrada de amenaza de Chiriquí.
Inició el Juego 6
¡PLAY BALL EN EL ROD CAREW! Bocas del Toro Chiriquí en el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026. En vivo por RPC. #BeisRPC pic.twitter.com/pHLBSWJvmj— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Arrancó la transmisión
¡Compayyy, estamos en vivo! Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentan en el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/KFm1UQQ7kH— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
Listos para el duelo
¡COMENTA! ¿Quién ganará el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026? #BeisRPC @FedebeisOficial pic.twitter.com/mw2LUqYsPR— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
Los chiricanos
Jhony Santos JC
Jeffer Patiño 3B
Erasmo Caballero C
Carlos Xavier Quiroz 1B
Jonathan Saavedra BD
Iraj Serrano JD
Ariel Serrano JI
Luis Jordan 2B
Jorge Rodríguez CC
Lanzador: Brian Cáceres
Alineación de Bocas del Toro para Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026
Jael Escobar JC
Jonathan Mendoza JD
Melvin Nova C
Carlos Sánchez 1B
Joshwan Wright BD
Edward Tolo 2B
Yeremi Lezcano 3B
Carlos Cortés JI
Héctor Rayo CC
Lanzador: Enrique Saldaña
¿Cómo llegan los equipos?
En el enfrentamiento de la noche de ayer, Chiriquí ganó por pizarra de 7-0, con gran labor en la lomita de Darío Agrazal Jr, en un cara a cara ante el abridor de Bocas del Yoro Pedro Torres.