BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  30 de abril de 2026 - 22:37

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana a Bocas del Toro en un emocionante Juego 6 de las finales

Chiriquí le ganó el duelo a Bocas del Toro y habrá séptimo juego para definir al campeón del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana a Bocas del Toro en un emocionante Juego 6 de las finales

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le gana a Bocas del Toro en un emocionante Juego 6 de las finales

Chiriquí superó a Bocas del Toro en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Live Blog Post

Así terminó el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050054346759348685&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Noveno episodio

Héctor Rayo fue retirado con línea a la primera base, después Jael Escobar se fue de 4 a 3 y Jonathan Mendoza sale con rodado a la segunda base.

Live Blog Post

Baja de la octava entrada

Chiriquí amenazó y anotó con squeeze play suicida para la quinta carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050050126878581239&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Alta de la octava entrada

Gilberto Chu retiró en fila a Edward Tolo, Yeremi Lezcano y Carlos Cortés.

Live Blog Post

Baja de la séptima entrada

Edward Tolo completó el doble play para marcar otro cero en la pizarra.

Live Blog Post

Bocas del Toro anota en la séptima entrada

Joshwan Wright falla con elevado al jardín derecho y termina la séptima entrada.

Live Blog Post

Entra Chu en la séptima entrada

El zurdo Gilberto Chu entra por el derecho Brian Cáceres, cuando se metió en problemas dándole la base por bolas a Jael Escobar.

Live Blog Post

7 episodio, parte alta

Héctor Rayo pega doble para abrir el episodio y luego se robó la base para quedar en la tercera.

Live Blog Post

Baja de la sexta entrada

Terminó rápidamente el episodio, con dominio de Enrique Saldaña.

Live Blog Post

Sexta entrada, parte alta

Amenazaron nuevamente con par de imparables, pero un doble play salvador aleja nuevamente a Bocas del Toro de los números en la pizarra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050034691181334913&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

5 inning parte baja, otra rayita chiricana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050030514824790494&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Apertura del episodio 5

Nuevamente amenazó Bocas del Toro y termina fallando con corredores en las almohadillas Carlos Sánchez.

Live Blog Post

Baja del 4 episodio

Luis Jordan fue el único hombre que llegó a base y el episodio finalizó con jugada de selección tras batazo de Jorge Rodríguez.

Live Blog Post

Bocas del Toro amenazó, pero no pudo

Terminó la alta del episodio 4 y Bocas del Toro dejó hombre en la segunda base.

Live Blog Post

Dominados en la baja de la tercera entrada

Chiriquí se fue dominado rápidamente por los lanzamientos de Enrique Saldaña.

Live Blog Post

Alta del 3 episodio

Amenazó Bocas del Toro, pero Calos Sánchez fue dominado con rodado para doble play.

Live Blog Post

Baja de la 2da entrada

Chiriquí se va el blanco en esta entrada.

Live Blog Post

Alta del 2 episodio

Brian Cáceres domina nuevamente y pone otro cero.

Live Blog Post

Más rayitas en el 1 episodio, Carlos Xavier Quiroz anota

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050011300500025760&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Productivo 1 episodio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050010725658071089&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Baja del 1 episodio

Jhony Santos anota después de fuerte contacto de Erasmo Caballero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050009436064763949&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Alta del 1 episodio, amenazó Chiriquí pero se fueron en cero

Doble play salvador con las bases llenas para terminar en cero una entrada de amenaza de Chiriquí.

Live Blog Post

Inició el Juego 6

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050003485253398654&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Arrancó la transmisión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2050002134091915662&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Listos para el duelo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2049990508546556047&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los chiricanos

Jhony Santos JC

Jeffer Patiño 3B

Erasmo Caballero C

Carlos Xavier Quiroz 1B

Jonathan Saavedra BD

Iraj Serrano JD

Ariel Serrano JI

Luis Jordan 2B

Jorge Rodríguez CC

Lanzador: Brian Cáceres

Live Blog Post

Alineación de Bocas del Toro para Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026

Jael Escobar JC

Jonathan Mendoza JD

Melvin Nova C

Carlos Sánchez 1B

Joshwan Wright BD

Edward Tolo 2B

Yeremi Lezcano 3B

Carlos Cortés JI

Héctor Rayo CC

Lanzador: Enrique Saldaña

Live Blog Post

¿Cómo llegan los equipos?

En el enfrentamiento de la noche de ayer, Chiriquí ganó por pizarra de 7-0, con gran labor en la lomita de Darío Agrazal Jr, en un cara a cara ante el abridor de Bocas del Yoro Pedro Torres.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy jueves 30 de abril

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanqueó a Bocas del Toro en el Juego 5 con un gran Darío Agrazal Jr

Recomendadas

Últimas noticias