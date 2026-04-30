Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Bocas del Toro se enfrenta a Chiriquí en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.
Alineaciones para el Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026
Bocas del Toro:
Jael Escobar JC
Jonathan Mendoza JD
Melvin Nova C
Carlos Sánchez 1B
Joshwan Wright BD
Edward Tolo 2B
Yeremi Lezcano 3B
Carlos Cortés JI
Héctor Rayo CC
Lanzador: Enrique Saldaña
Chiriquí:
Jhony Santos JC
Jeffer Patiño 3B
Erasmo Caballero C
Carlos Xavier Quiroz 1B
Jonathan Saavedra BD
Iraj Serrano JD
Ariel Serrano JI
Luis Jordan 2B
Jorge Rodríguez CC
Lanzador: Brian Cáceres