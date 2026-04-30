BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  30 de abril de 2026 - 17:11

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Bocas del Toro y Chiriquí se verán las caras en el Juego 6 de las finales del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Bocas del Toro se enfrenta a Chiriquí en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Los bocatoreños llegan con la ventaja de 3-2 ante los chiricanos, que en su última salida al escenario ganaron el duelo por pizarra de 7-0, con una gran salida del derecho Darío Agrazal Jr.

Alineaciones para el Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro:

Jael Escobar JC

Jonathan Mendoza JD

Melvin Nova C

Carlos Sánchez 1B

Joshwan Wright BD

Edward Tolo 2B

Yeremi Lezcano 3B

Carlos Cortés JI

Héctor Rayo CC

Lanzador: Enrique Saldaña

Chiriquí:

Jhony Santos JC

Jeffer Patiño 3B

Erasmo Caballero C

Carlos Xavier Quiroz 1B

Jonathan Saavedra BD

Iraj Serrano JD

Ariel Serrano JI

Luis Jordan 2B

Jorge Rodríguez CC

Lanzador: Brian Cáceres

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