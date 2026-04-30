Béisbol Mayor 2026: Alineaciones para el Juego 6 de las Finales

Bocas del Toro se enfrenta a Chiriquí en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Los bocatoreños llegan con la ventaja de 3-2 ante los chiricanos, que en su última salida al escenario ganaron el duelo por pizarra de 7-0, con una gran salida del derecho Darío Agrazal Jr.