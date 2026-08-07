Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá gana la medalla de Bronce

La selección de Panamá Sub-21 empató 1-1 ante Colombia en 90' minutos de muchas emociones en partido por medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y en los penales sacaron provecho para subir al podio.

Los dirigidos por el DT César Aguilar se exigieron al máximo en un duelo que necesitó la tanda de panales y en donde se hicieron con la medalla de bronce.

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Goles en el segundo tiempo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La anotación panameña llegó el la segunda parte, con el gol al 51' del mediocampista y capitán Anel Ryce, que abrió el marcador con definición de pierna izquierda, aprovechando la mala salida de la selección Colombia.

El propio Ryce volvió a intentarlo minutos después, al 60' con remate de larga distancia de pierna derecha, pero que salió de frente a las manos del arquero rival.

Los colombianos aprovecharon el balón detenido para empatar las acciones, con Juan Arango al 71' empujándola después de una serie de rebotes en el área.

Ambos oncenos lo intentaron en la recta final, pero los 90' minutos no fueron suficientes para que uno tuviera la ventaja definitiva y el duelo se fue a los tiempos extras.

Tampoco fueron suficientes los tiempos extras y llegó la definición desde el punto penal, para decidir al medallista de bronce de la competición.

Penales y medalla para Panamá

El arquero panameño Ian Flores tapó tres penales en la tanda, en una actuación brillante para hacerse con la medalla de bronce.