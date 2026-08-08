Thiago Almada ficha por River Plate procedente del Atleti

El centrocampista argentino Thiago Almada fue traspasado este sábado para regresar a su país y convertirse en nuevo jugador del River Plate, según informó el Atlético de Madrid.

Almada, de 25 años, llegó al conjunto rojiblanco el pasado verano procedente del Botafogo brasileño, club que poseía los derechos del jugador pese a jugar cedido esa última temporada en las filas del Olympique de Lyon.

En su único curso como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, casi siempre partiendo desde el banquillo, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias.

"Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales", dijo el club en un comunicado.

Pese a que no han trascendido las cifras totales del traspaso, varias informaciones apuntan a que la operación se convertirá en la más cara de la historia del fútbol argentino, que hasta ahora estaba fijada como tope en los 15 millones de dólares.

Dicha cifra se dio con las llegadas de Kevin Castaño o Ángel Correa, también a River, y con la de Cristian Medina al Estudiantes.

Ríver, que también ha hecho oficial el fichaje, afirma en su comunicado que "el futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel".

FUENTE: EFE