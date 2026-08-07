Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá le gana a Nicaragua y se lleva el oro

La selección de Béisbol de Panamá se llevó el triunfo por pizarra de 1-0 ante Nicaragua para hacerse con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde Santo Domingo, en una emocionante final.

Los lanzadores Darío Agrazal Jr y Dilmer Mejía se enfrascaron en un duelo de pitcheo de gran altura, durante 7 entradas completas, con amenazas, pero sin carreras.

Con apenas 3 hits panameños, el partido se extendió a los episodios extras, en donde la defensa panameña se lució, sacando al corredor que se dirigía a la tercera base, luego del toque de sacrificio.

El derecho Kevin Miranda, que entró para la alta del octavo, dominó y la defensa sacó una jugada de doble play salvadora.

Héctor Rayo, héroe para el oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En el cierre del octavo, un lanzamiento descontrolado hizo que el corredor emergente Jael Escobar llegara a la tercera almohadilla, luego Héctor Rayo, el campo corto panameño se vistió de héroe conectando hit al jardín derecho, para sellar el triunfo y el oro.

En la ronda de apertura, Panamá lideró el grupo B con 3-0 y en la Súper Ronda terminaron con récord de 4-1 para ganar un lugar en la final, para después ponerle la cereza al pastel.