Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Diddier Rodríguez consigue oro en 3000 metros con obstáculos

El atleta panameño Diddier Rodríguez consiguió la medalla de oro, luego de brillar en la Final de los 3000 metros con obstáculos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

Rodríguez lució impecable en la final de la competición, una que cerró de forma espectacular y con mucha potencia, sacando mucha ventaja ante sus rivales.

El panameño finalizó la prueba con tiempo de 8:38.81 minutos, para imponer un nuevo récord nacional, uno que se mantenía en 8:39.22 minutos, conseguido en el año 2024.

En segundo lugar llegó el mexicano César Gómez con tiempo de 8:39.59 y en el tercer lugar con el bronce se quedó Victor Ortiz de Puerto Rico, con 8:39.72.

¡ORO PARA PANAMÁ!



Didier Rodríguez se lleva la medalla de oro, luego de impecable actuación en la Final de los 3000 metros con obstáculos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.



Tiempo de 8:38.81 , con un gran cierre.#DeportesRPC @COlimpicoPanama pic.twitter.com/RAxQLzlMD4 — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 7, 2026

Un gran viernes para el territorio panameño, añadiendo otro oro, junto al béisbol, en donde le ganaron duelo final a Nicaragua por pizarra de 1-0.

Además de que el oro brilló en su cuerpo, Diddier Rodríguez asegura un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027, competición en la que buscará dejar en alto el nombre de Panamá.