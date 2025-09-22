El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo le gana al PSG en el Vélodrome

Con el panameño Michael Amir Murillo en cancha, el Olympique de Marsella venció por la mínima (1-0) al PSG en partido por la jornada de la Ligue 1 desde el Estadio Vélodrome.

Amir Murillo estuvo en el banquillo y entró a la cancha sobre el minuto 78' en lugar de Timothy Weah.

Un gol del marroquí Nayef Aguerd al minuto 5 decantó la balanza de un partido inicialmente previsto el domingo pero que tuvo que ser aplazado al lunes por la amenaza de tormenta en medio del temporal que golpea el sur de Francia. Un gol que rompió una racha del Olympique de Marsella de 14 años sin ganar en su cancha al PSG en liga.

Una gran victoria del Marsella de Michael Amir Murillo

El resultado rompe el invicto que los parisinos mantenían hasta esta quinta jornada de la Ligue 1, y deja a los cuatro primeros clasificados empatados a 12 puntos.

El Mónaco es nuevo líder, seguido del PSG, Lyon y Estrasburgo, todos con cuatro victorias y una derrota en las primeras fechas. El Marsella por su parte escala a la sexta posición con 9 unidades, tras un inicio de temporada de alta tensión.

A los hombres entrenados por Roberto De Zerbi, que se inclinaron el pasado martes contra el Real Madrid (2-1) en su entrada en liza en la Liga de Campeones de Europa, se les puso pronto el partido de cara: en un balón colgado al área, Aguerd remató de cabeza sin demasiada fuerza... pero el balón pasó por encima de Lucas Chevalier, en una mala salida del guardameta.

FUENTE: AFP