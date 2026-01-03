El panameño Ryan Gómez y Gremio se estrenan con victoria en la Copinha FOTO / Gremio

El Gremio del panameño Ryan Gómez inició con paso firme su participación en la Copa Junior de Fútbol de São Paulo / Copinha.

En la lluviosa tarde de este viernes (02), el conjunto Sub-20 del Tricolor superó con claridad 3-0 a Falcon-SE en la primera jornada del Grupo 2, en un encuentro disputado en el Arena Plínio Marin, en la ciudad de Votuporanga. Los goles fueron anotados por Adrielson, Vitor Ramon y Harlley.

El equipo dirigido por Fernando García impuso condiciones desde el arranque, generando constantes situaciones de peligro y neutralizando por completo el juego del conjunto sergipano.

La apertura del marcador llegó al minuto 14, tras una acción por la banda derecha. Vitor Ramon envió un centro que fue rechazado por la defensa, Harlley capturó el rebote en el área y, tras forcejear con un defensor, el balón quedó servido para Adrielson, quien sacó un potente remate imposible para el guardameta rival. Grêmio se ponía 1-0.

La ventaja se amplió apenas dos minutos más tarde. Nuevamente por el costado derecho, Vitor Ramon combinó con un compañero, eludió a dos rivales y definió con un disparo certero para firmar un auténtico golazo y el 2-0 del Tricolor.

A los 24 minutos, Jeferson fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penalti. João Borne se encargó de la ejecución, pero su remate se fue por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión clara para aumentar la diferencia.

Pese al penal fallado, Grêmio mantuvo la intensidad ofensiva. Al minuto 33, David Brendo logró marcar dentro del área, aunque la acción fue anulada por fuera de juego en una decisión que generó polémica. Minutos después, Pedro Gabriel envió un centro desde la izquierda que Jeferson no logró conectar con precisión.

Ya en el tiempo añadido del primer tiempo, Adrielson desbordó por la izquierda y asistió a João Borne, cuyo remate desde corta distancia se fue desviado. Con ese panorama, el descanso llegó con un 2-0 que incluso quedó corto ante la clara superioridad del conjunto gaúcho.

Para la segunda parte, Fernando García realizó dos modificaciones: Danillo y Benjamin ingresaron por Zortéa y Jeferson.

El tercer gol no tardó en llegar. A los dos minutos del complemento, João Borne desbordó por la derecha y asistió a Artur Júnior, quien remató de primera. El balón tenía destino de gol, pero Harlley apareció en el área chica para empujarlo a la red y decretar el 3-0.

Sin embargo, a los 12 minutos, Harlley fue expulsado con tarjeta roja directa tras un altercado con un defensor de Falcon, en una decisión considerada excesivamente rigurosa.

De inmediato, el técnico Fernando García reordenó el equipo con los ingresos de João Borne y Artur Júnior por Fellipe Magalhães e Iago Valeije, mientras que el conjunto rival también movió su banco en busca de mayor profundidad ofensiva.

Pese a jugar con un hombre menos, Grêmio administró la ventaja con inteligencia y mantuvo el control del partido sin pasar mayores sobresaltos. A los 27 minutos, Ryan ingresó en lugar de Adrielson, y poco después el Tricolor volvió a generar peligro: primero con un remate elevado de Pedro Gabriel y luego con una acción de Ryan en el área chica que fue neutralizada por el portero rival.

A los 41 minutos se produjo la última variante del Grêmio, con el ingreso de Rogério por Vitor Ramon. Antes del final, Falcon también se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Igor.

El panameño Ryan Gómez ingresó en la segunda parte y disputó los últimos minutos del encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

Con este triunfo, Grêmio quedó como líder del Grupo 2 por diferencia de goles. Su próximo compromiso será el lunes (5), frente a Galvez-AC, nuevamente en el Arena Plínio Marin de Votuporanga.

