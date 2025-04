El PSG le remonta al Dunkerque y avanza a la final de Copa de Francia

Ousmane Dembelé (45) pudo acortar antes del descanso y en la segunda mitad el PSG terminó la remontada con tantos del brasileño Marquinhos (48), Desiré Doué (62) y un segundo de Dembelé (90+4).

"No somos invencibles, imbatibles o unos héroes de película. También recibimos goles. La perfección no existe y nosotros no somos perfectos", declaró el entrenador Luis Enrique.

"El Dunkerque ha sabido hoy aprovechar nuestros errores de falta de atención para marcar. Pero luego el equipo demostró madurez y su capacidad para cambiar las situaciones", subrayó.

El PSG disputará la 20ª final de su historia en esta competición y lo hará el 24 de mayo ante el ganador de la segunda semifinal, que el miércoles mide al Cannes, de la cuarta división, con el Reims.

En el palmarés, el equipo de la capital es líder con 15 títulos.

PSG listo para la final de Copa de Francia

Pese al sufrimiento, el equipo de Luis Enrique sigue adelante en el torneo y sigue aspirando a ganar todos los títulos por los que pelea.

Se apuntó ya el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) en enero y en la Ligue 1 está a un pequeñísimo paso de lograr el título matemáticamente, algo que presumiblemente podría darse este sábado ante el Angers en el Parque de los Príncipes.

En la Liga de Campeones, la obsesión del club, el PSG afrontará la próxima semana el inicio de su eliminatoria de cuartos de final ante el Aston Villa inglés.

El Dunkerque no disputó este partido en su estadio sino que lo deslocalizó al estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, donde juega habitualmente sus partidos el Lille, para contar con un recinto con un aforo mucho más importante.

FUENTE: AFP