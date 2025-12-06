El PSG superó por goleada al Rennes en jornada de Ligue 1

El PSG recuperó el pulso en la Ligue 1 y volvió a la senda de la victoria tras superar 5-0 al Rennes, que cayó con claridad en su visita al Parque de los Príncipes de París con un doblete del protagonista del duelo: Khvicha Kvaratskhelia.

Un golpeo tras un eslalon eléctrico en la primera parte y un zapatazo desde el punto de penalti en la segunda, completaron un gran encuentro del atacante georgiano, que brilló por encima de sus compañeros en un duelo que se presumía complicado pero que el PSG superó sin sobresaltos.

Fueron tres puntos balsámicos, porque la derrota que sufrió el cuadro parisino frente al Mónaco (1-0) la pasada jornada obligaba a los hombres de Luis Enrique Martínez a sumar tres puntos. Y más cuando el Lens ganó este sábado su encuentro de la jornada, 1-2 al Nantes, con el que se aseguraba retener el liderato en su poder.

El PSG no podía colocarse a cuatro unidades de distancia y menos ante otro rival, el Rennes, que le pisaba los talones después de firmar una racha de cuatro victorias consecutivas. No había opción al error para un equipo que a las bajas por lesión de Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes añadió las de Lucas Beraldo, Lucas Chevalier e Illa Zabarnyi.

Esas ausencias no afectaron al PSG, que firmó un duelo de guante blanco que controló con comodidad para llevarse la victoria. Salvo un disparo de Esteban Lepaul al filo de la media hora que golpeó en el palo izquierdo de la portería defendida por Matvéi Safónov, el equipo de Luis Enrique disfrutó de 90 minutos plácidos.

Goleador en París

De hecho, tras ese susto, en la siguiente jugada, un contragolpe lanzado por Lucas Hernández, llegó el primer tanto del PSG. Lo marcó Kvaratskhelia, que firmó un gol de primer nivel: llegó hasta el vértice del área con una velocidad endiablada, recorrió toda la línea sorteando defensores hasta la media luna, y desde allí soltó un zapatazo imparable con el que su equipo rompió el hielo.

El Stade Rennais intentó recuperar el rumbo para marcharse a los vestuarios con vida, pero no lo consiguió porque Senny Mayulu, sobre la bocina, remató a la red un pase de la muerte de Joao Neves con el que terminó de encarrilar el duelo para el PSG.

Y si el Rennes ya estaba más que preparado para hincar la rodilla, el tercer tanto, obra también de Kvaratskhelia, y la expulsión por doble amonestación de Jérémy Jacquet, terminaron de dar la puntilla al Rennes, que permitió a Luis Enrique hacer cambios y dar descanso a jugadores con más kilómetros en sus piernas.

Ousmané Dembélé gozó de más minutos para recuperar la forma tras una lesión e Ibrahim Mbaye y Gonçalo Ramos se unieron a la fiesta para redondear la goleada con dos disparos desde fuera del área en los últimos instantes de un choque que reactivó Kvaratskhelia para mantener al PSG a un punto del líder, el Lens.

