El RCD Espanyol le remontó al Atlético de Madrid en la primera fecha

Muy activo en el mercado de fichajes de la pretemporada para tratar de plantar cara a Barcelona y Real Madrid, el Atlético de Madrid perdió 2-1 de visita ante el Espanyol este domingo en la primera jornada de LaLiga española.

Los colchoneros habían abierto el marcador en la primera mitad en el estadio de Cornellà, en la periferia de Barcelona, gracias a un certero tiro de falta del argentino Julián Álvarez al minuto 37.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

'La Araña' dedicó el tanto su futuro bebé, metiendo el balón por debajo de la camiseta para simular una barriga de embarazada.

Los Periquitos remontaron en la segunda mitad, con los goles de Miguel Rubio (73) y Pere Milla (85).

Los fichajes del Atlético de Madrid no fueron suficientes

El entrenador Diego Simeone alineó de entrada a cinco de sus nuevos jugadores, entre ellos el volante ofensivo Álex Baena, el defensa eslovaco David Hancko y el mediocampista argentino Thiago Almada.

Pese a las altas expectativas, el fútbol brindado por el Atlético decepcionó en líneas generales.

Julián Álvarez estuvo a punto de ampliar la ventaja del Atlético en el 57, pero su intento se estrelló en el palo.

Luego llegó la reacción del Espanyol, que consiguió un triunfo importante para su confianza, que supone un inesperado primer resbalón para el Atlético.

FUENTE: AFP