¡GANÓ EL MONSTRUO!: David Benavidez le gana por TKO al Zurdo Ramírez para quitarle los títulos cruceros

Round 6 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez
Benavidez con un asalto con más calma, pero conectando, pero sobre el cierre realizó unas combinaciones sobre su rostro, Ramírez puso la rodilla en la lona y el árbitro detuvo las acciones.
BOXEO
Sigue round por round de la cartelera que lideran David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez en los pesos cruceros desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.
Sigue round por round de la cartelera que lideran David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez en los pesos cruceros desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.