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¡GANÓ EL MONSTRUO!: David Benavidez le gana por TKO al Zurdo Ramírez para quitarle los títulos cruceros

¡GANÓ EL MONSTRUO!: David Benavidez le gana por TKO al Zurdo Ramírez para quitarle los títulos cruceros

¡GANÓ EL MONSTRUO!: David Benavidez le gana por TKO al Zurdo Ramírez para quitarle los títulos cruceros

foto / Ring Magazine
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Sigue round por round de la cartelera que lideran David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez en los pesos cruceros desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sigue round por round de la cartelera que lideran David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez en los pesos cruceros desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

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Round 6 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

Benavidez con un asalto con más calma, pero conectando, pero sobre el cierre realizó unas combinaciones sobre su rostro, Ramírez puso la rodilla en la lona y el árbitro detuvo las acciones.

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Round 5 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

Ramírez va hacia adelante conectando algunos golpes, pero David con fuertes golpes contrarresta.

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Round 4 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

Benavidez con ráfaga de golpes ante su rival y logra mandar a Ramírez a la lona luego que el campeón pusiera una rodilla en el suelo al final del asalto.

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Round 3 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

Benavidez sigue mostrando su gran velocidad en los golpes, dando múltiples combinaciones a la cabeza y el cuerpo de Ramírez.

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Round 2 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

Ambos peleadores con fuertes golpes y con un gran cierre del Benavidez.

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Round 1 / David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez

El retador aseguró el asalto con algunas combinaciones sobre su rival.

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Nuevo campeón

Jaime Munguía superó por decisión unánime a 117-111, 119-109 y 120-108, para superar a José Reséndiz por el título supermediano de la AMB.

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Por decisión dividida

Óscar Duarte superó en las tarjetas a Ángel Fierro. Dos jueces le vieron ganar 115 a 113 y otro 116 a 112. Mientras que el otro juez apuntó 116 a 112 para Fierro.

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¡PELEÓN!

José "Tito" Sánchez ganó por TKO a Jorge Chávez

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Ismael Flores sin oposición

Flores venció por decisión unánime 98-92, 98-92 y 91-91 a Isaac Lucero

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Cartelera que lidera David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez

  • Isaac Lucero vs. Ismael Flores, 10 rounds
  • José Sánchez vs Jorge Chávez, 10 rounds
  • Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds
  • José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz
  • Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez

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