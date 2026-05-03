 Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

El Sporting San Miguelito anunció en un comunicado que presentaron denuncias formales a la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) por posibles amaños de partidos.
Sporting San Miguelito denuncia irregularidades
El Sporting SM dejó claro su posición ante estas prácticas irregulares y señala que reafirma su compromiso con el juego limpio.
"Somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones. El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un futbol limpio, justo y transparente. Un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas".
El Club espera que se hagan las investigaciones y si hay culpables las sanciones que correspondan.