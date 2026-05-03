 Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

El Sporting San Miguelito anunció en un comunicado que presentaron denuncias formales a la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) por posibles amaños de partidos.

"En el marco del presente campeonato, hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del futbol. Nuestro club ya ha presentado denuncias formales ante la LPF y la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales. Los hechos observados en la jornada más reciente refuerzan estas preocupaciones" , señala el comunicado del club académico.

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Sporting San Miguelito denuncia irregularidades

El Sporting SM dejó claro su posición ante estas prácticas irregulares y señala que reafirma su compromiso con el juego limpio.

"Somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones. El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un futbol limpio, justo y transparente. Un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas".

El Club espera que se hagan las investigaciones y si hay culpables las sanciones que correspondan.