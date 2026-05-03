LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  3 de mayo de 2026 - 12:05

Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

El Sporting San Miguelito emitió un comunicado luego del partido ante Alianza FC para que la LPF y la FPF investiguen el tema de posibles amaños.

 Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

 Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

Sporting San Miguelito - vía Instagram

El Sporting San Miguelito anunció en un comunicado que presentaron denuncias formales a la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) por posibles amaños de partidos.

"En el marco del presente campeonato, hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del futbol. Nuestro club ya ha presentado denuncias formales ante la LPF y la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales. Los hechos observados en la jornada más reciente refuerzan estas preocupaciones", señala el comunicado del club académico.

Sporting San Miguelito denuncia irregularidades

El Sporting SM dejó claro su posición ante estas prácticas irregulares y señala que reafirma su compromiso con el juego limpio.

"Somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones. El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un futbol limpio, justo y transparente. Un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas".

El Club espera que se hagan las investigaciones y si hay culpables las sanciones que correspondan.

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