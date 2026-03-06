 El Real Madrid sufre pero gana al Celta de Vigo con gol de Fede Valverde

El Real Madrid venció sobre el final 2-1 al Celta de Vigo en la jornada 27 de LaLiga con goles de Aurelien Tchouámeni y Fede Valverde en su visita para continuar luchando por el liderato.
Borja Iglesias marcó al minuto 25' para el empate 1-1 en los primeros 45 minutos.
El Real Madrid gana al Celta de Vigo
Los merengues anotaron sobre el final al 90+4' con gol de Fede Valverde en un remate desviado que le permitió sumar los tres puntos. El Real Madrid enfrentará el martes al Manchester City en la ida de octavos de final de Champions League.